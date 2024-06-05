СК: Суликовой предъявлено обвинение по двум статьям

Фото: телеграм-канал "Алена Полынь"

Следственный комитет предъявил обвинение главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой (наиболее известна по псевдониму Алена Полынь) в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в настоящее время по месту жительства обвиняемой уже проведено четыре обыска, в ходе которых изъята литература и компьютерная техника. Правоохранители назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Также сейчас продолжаются допросы свидетелей.

В СК добавили, что следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте Суликовой.

Суликова была задержана накануне в Подмосковье. Ее заподозрили в мошенничестве и экстремизме. Предварительно установлено, что члены оккультной организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

В СК сообщали, что с января 2020 по декабрь 2023 года Суликова продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей РПЦ. Также она выкладывала в Сети видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.