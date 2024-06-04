РИА Новости: главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову задержали в Подмосковье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/alena_polyn

В Подмосковье задержали главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (Алену Полынь). Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщину задержали у нее в доме. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. По предварительной информации, члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги. Сейчас в доме у Суликовой проводятся обыски, добавил собеседник агентства.

Немногим позже в СК по Московской области сообщили, что в Пушкине по подозрению в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих задержана жительница Ивантеевки. В отношении женщины заведено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 282 и части 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ.

"Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Следствие установило, что подозреваемая через интернет в одном из каналов опубликовала видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих.

В ведомстве добавили, что по месту жительства подозреваемой уже прошли обыски. Помимо этого, была изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, планируется назначить и провести лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Сейчас с подозреваемой работают следователи, заключили в СК.

В ноябре прошлого года на юге США пляжи заполонили так называемые ведьмины бутылки, которые наполнены разными предметами для "погребения злых духов". По данным СМИ, такие предметы чаще всего попадаются на побережье Мексиканского залива. Местным туристам и пляжникам рекомендуют проявлять осторожность и не трогать бутылки.