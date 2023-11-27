"Ведьмины бутылки" обнаружили на южных пляжах США – СМИ

Фото: 123RF/npdstock

На юге Соединенных Штатов пляжи заполонили так называемые "ведьмины бутылки", которые наполнены разными предметами для "погребения злых духов". Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что подобные находки чаще всего попадаются на побережье Мексиканского залива. Местным туристам и пляжникам советуют проявлять осторожность и не трогать бутылки.

Внутри них можно найти волосы, различные растения, ногти и прочие предметы. В материале издания говорится, что подобными бутылками пользовались в Великобритании в 16–17 веках, когда существовала сильная вера в ведьм и их возможность вызывать болезни при помощи заклинаний. Для этого и использовались данные "ведьмины бутылки".

Исследователь Джейс Таннелл предположил, что находки на американских пляжах вряд ли были сделаны в самих Штатах. По его мнению, их могут изготавливать в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

Ранее партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с призывом запретить рекламу и работу экстрасенсов, ясновидящих и ведьм. Глава партии Сергей Малинкович предложил сделать решительный шаг в сторону развития науки и общества.

В декабре прошлого года СМИ сообщали о том, что депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко наняла себе в помощники колдунью Синиту Петере, которая называет себя "белой ведьмой". По информации журналистов, Петере является известной в Латвии целительницей и литотерапевтом.