На работу в парламент Латвии приняли колдунью – СМИ

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Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко наняла себе в помощники колдунью Синиту Петере, которая называет себя "белой ведьмой", сообщает портал NRA.

По информации издания, Петере является известной в Латвии целительницей и литотерапевтом.

"Она помогает депутату разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна", – говорится в публикации.

В статье также приводятся слова самой целительницы, которая заявила, что в Латвии "многие ведьмы" близки к политике.

Ранее сообщалось, что в одном из латвийских городов установили новогоднюю елку с символом, похожим на свастику. По словам местных властей, праздничная инсталляция своим узором повторяет тканный пояс с национальными символами страны.

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