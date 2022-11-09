В Госдуме назвали варварством снос памятника советским солдатам в Латвии

Фото: latvia.mid.ru

Снос памятника советским солдатам-освободителям в латвийском городе Резекне является актом варварства и глумления над историей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом сообщает RT.

"Снос монумента, посвященного советским солдатам-освободителям, – это варварство и попрание исторического прошлого", – сказал он.

Депутат отметил, что в годы Великой Отечественной войны советские войска освободили Прибалтику от нацистов за 70 дней, однако нынешние власти Латвии уничтожают мемориалы освободителям, проявляя абсолютную неблагодарность.

"При этом сотни людей выступают против сноса монументов, но чиновники остаются верными дерусификации", – сказал Белик.

По его мнению, таким образом прибалтийские государства стараются выслужиться перед Западом.

9 ноября в городе Резекне на востоке Латвии снесли монумент "Алеша", посвященный солдатам Советской армии. Это был последний большой мемориал советским воинам-освободителям в республике.

Ранее посольство РФ выразило недовольство из-за сноса мемориалов солдатам Советского Союза в Даугавпилсе и на "Кургане дружбы". По словам представителей РФ, власти Латвии проигнорировали предписания Комитета ООН по правам человека и не учли мнение многих горожан собственного государства.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает продолжающееся в Латвии уничтожение советского мемориального наследия.

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