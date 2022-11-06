В Одессе памятник Екатерине II оградили забором – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после случаев вандализма вокруг него. Об этом сообщает украинское издание.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что исторический монумент защитили ограждением. Уточняется, что Одесса была основана в 1794 году по приказу самой императрицы.

Накануне сообщалось, что жители города проголосовали за снос памятника Екатерине II. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, большинство одесситов одобрили идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

Он поделился, что окончательное решение будет принято на сессии городского совета. Для этого Труханов поручил профильной комиссии организовать проект соответствующего решения. При этом мэр Одессы подчеркнул, что депутаты будут учитывать мнение жителей города.

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