В Латвии украсили новогоднюю елку символом, похожим на свастику

Новогоднюю елку с символом, похожим на свастику, установили в одном из латвийских городов. Как объяснили местные власти, праздничная инсталляция своим узором повторяет тканный пояс с национальными символами Латвии.

Крестообразные знаки с загнутыми под прямым углом концами на красном фоне изобразили не только на самой елке, но и еще на всех украшениях вокруг. Отмечается, в Латвии нет запрета на изображение свастики, а георгиевская лента, наоборот, стала запрещенным символом.

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