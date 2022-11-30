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В Латвии украсили новогоднюю елку символом, похожим на свастику

В Латвии украсили новогоднюю елку символом, похожим на свастику

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Новогоднюю елку с символом, похожим на свастику, установили в одном из латвийских городов. Как объяснили местные власти, праздничная инсталляция своим узором повторяет тканный пояс с национальными символами Латвии.

Крестообразные знаки с загнутыми под прямым углом концами на красном фоне изобразили не только на самой елке, но и еще на всех украшениях вокруг. Отмечается, в Латвии нет запрета на изображение свастики, а георгиевская лента, наоборот, стала запрещенным символом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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