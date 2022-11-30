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Следующий этап российской специальной военной операции грозит уничтожением Украины как государства, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, к этому приведет агрессивная внешняя политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Макгрегор привел в пример речь американского лидера весной в Варшаве, которая показала его готовность пожертвовать стратегической безопасностью. По мнению военного, это выступление было горячим от эмоций и погрязло в идеологии морализирующего глобализма, а в Москве его расценили как Карфагенский мирный договор.

"Подобно глупому генералу, который настаивает на том, чтобы защищать каждый дюйм земли до последнего человека, Байден подтвердил приверженность США противодействию России и, возможно, любому национальному государству, которое не соответствует лицемерным демократическим стандартам глобализма", – написал Макгрегор в свой статье для American Conservative.

По его мнению, высшее военное руководство США смотрело на Россию "через узко сфокусированную линзу", которая преувеличивала силу Штатов и Украины, но игнорировала стратегические преимущества РФ, в том числе безграничные природные ресурсы, военно-промышленный потенциал и высокую социальную сплоченность.

Ранее Макгрегор заявил, что положение президента Украины Владимира Зеленского приведет его либо к военному поражению, либо к уступкам Москве, что разозлит радикальных националистов. Он пояснил, что украинский лидер будет следовать указаниям Белого дома, но однажды ему скажут, что игра окончена. В этом случае Киев будет вынужден пойти на уступки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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