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Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Байден может принять это решение без одобрения конгресса, так как на то есть юридические основания в законодательной системе.

Ранее Макгрегор заявил, что политика США в отношении ситуации на Украине становится все более странной. По его словам, об этом свидетельствует недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с Вашингтоном могут вмешаться в ситуацию на Украине.

До этого он заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории. По его словам, США прежде всего хотели нанести ущерб России, а не помочь Украине.



Кроме того, Макгрегор заявлял, что за происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий. Он обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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