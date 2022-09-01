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Украина не сможет вернуть потерянные территории, считает экс-советник главы Минобороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор.

"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <…> Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", – сообщил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что США прежде всего хотели нанести ущерб России, а не помочь Украине.

По его словам, при желании украинской стороны урегулировать ситуацию дипломатическим путем Вашингтон не даст ей этого сделать. "Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", – подчеркнул он.

Ранее американская газета Politico сообщила, что, если бы Киеву удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему пришлось бы столкнуться с сопротивлением местного населения.

Автор материала Джейми Деттмер отметил, что киевский режим не сможет настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни в Крыму, где 65% населения составляют русские.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

