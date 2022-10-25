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Политика США в отношении ситуации на Украине становится все более странной, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. Об этом сообщает издание The American Conservative.

По его словам, об этом свидетельствует недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с Вашингтоном могут вмешаться в затянувшийся конфликт между Россией и Украиной.

Макгрегор выразил мнение, что предположение Петреуса говорит о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии.

"Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям российской армии", – заявил полковник, добавив, что готовность США вмешаться в конфликт является единственным способом продлить жизнь украинским властям.

При этом Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не задумывается о затратах и последствиях, которые произойдут из-за вмешательства стран НАТО в конфликт.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории. По его словам, США прежде всего хотели нанести ущерб России, а не помочь Украине.

Он подчеркнул, что при желании украинской стороны урегулировать ситуацию дипломатическим путем Вашингтон не даст ей этого сделать.

Кроме того, он заявлял, что за происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий. Он обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта.



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