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Соединенные Штаты помогают Украине планировать контрнаступление, что говорит об их непосредственном участии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что киевский режим планировал провести широкое контрнаступление, однако его масштабы были сокращены до района Херсона. Американские власти призвали Киев ограничить операцию по географии и целям, чтобы "избежать рассредоточения и не увязнуть на нескольких фронтах".

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон консультирует украинскую сторону по военным вопросам, но окончательное решение остается за Киевом.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что за происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий. Он обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта. Макгрегор считает, что, даже если Киев захочет завершить кризис дипломатическим путем, США не позволят ему этого сделать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.