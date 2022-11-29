Американский полковник допустил, что Зеленский может стать жертвой националистов

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Положение президента Украины Владимира Зеленского приведет его либо к военному поражению, либо к уступкам Москве, что разозлит радикальных националистов. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт пояснил, что украинский лидер будет следовать указаниям Белого дома, но однажды ему скажут, что игра окончена. В этом случае, отметил Макгрегор, Киеву будут нужны переговоры, по результатам которых он будет вынужден пойти на уступки.

"Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом", – добавил полковник.

Кроме того, Макгрегор выразил мнение, что отъезд множества украинцев из страны на фоне проблем с электроснабжением может обернуться новым ударом для Евросоюза.

Вместе с тем полковник отметил впечатляющие способности ВС РФ в плане огневой мощности и совершения маневров. Он подчеркнул, что о необходимости положить этому конец как можно скорее говорит и негативное влияние антироссийских санкций на Европу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о колоссальных разрушениях на Украине от мощных ракетных ударов Вооруженных сил России. По его словам, украинская система ПВО не снижает значительный ущерб от атак, поэтому Альянс выступил за сбор дополнительной поддержки Киеву.



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