Зеленский предпринял попытку устранить Кличко в борьбе за власть – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко как возможного политического оппонента на предстоящих выборах в 2024 году, пишет немецкая газета Rheinische Post.

Журналисты издания считают, что для снижения рейтингов Кличко Зеленский использует проблемы с электроэнергией и отоплением в украинской столице. Авторы статьи напомнили, что политик публично отчитал киевскую администрацию за плохо оборудованные пункты обогрева.

"Экс-актер (Зеленский. – Прим. ред.) публично сделал выговор городской администрации Киева. <...> Поскольку у Кличко нет возможности защищаться в украинских СМИ, он использовал свои связи за границей. <...> По мнению некоторых экспертов, сейчас Зеленский, похоже, хочет предпринять вторую попытку устранить Кличко как потенциального оппонента", – говорится в публикации.

Ранее Кличко заявил, что отключения в Киеве могут продлиться до весны. По его словам, власти города стараются восстановить электроснабжение максимально быстро.

Он также не исключил частичной эвакуации жителей украинской столицы в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.

В октябре, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

В Кремле подчеркивали, что Россия не наносит удары по социальной инфраструктуре. Поражению подлежат только те цели, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.



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