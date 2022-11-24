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Песков заявил, что РФ не наносит удары по социальным объектам на Украине

Песков заявил, что РФ не наносит удары по социальным объектам на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по социальной инфраструктуре на Украине. По его словам, только цели, которые имеют отношение к военному потенциалу, подлежат поражению.

Ранее постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона продолжает производить атаку по украинской инфраструктуре в ответ на регулярные поставки Киеву вооружения с Запада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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