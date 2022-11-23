Песков подтвердил, что Армения останется в ОДКБ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения останется в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Безусловно, останется", – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что саммит ОДКБ в Ереване показал "востребованность этого формата" и жизнеспособность самой организации.

Представитель Кремля также подтвердил, что в ходе мероприятия затрагивалась тема продления миротворческой миссии в Армении, а также установление мирного договора страны с Азербайджаном.

"Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы", – пояснил Песков.

При этом также подтверждается дальнейшее участие РФ в урегулировании ситуации в регионе.

Отдельно Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном не "подгоняют" к конкретной дате. Важен сам факт такого соглашения, к достижению которого требуется приложить "максимум усилий".

В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен работать над урегулированием отношений с Баку на принципах, предложенных Россией.

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