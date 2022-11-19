Белоусов предрек период "идеального шторма" в глобальной экономике

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

В ближайшие несколько лет мировая экономика будет переживать период "идеального шторма", отличающегося целым рядом негативных явлений. Об этом на полях саммита АТЭС заявил глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Предстоящие несколько лет – это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно", – цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, специалисты сходятся во мнении, что миру придется пережить целый ряд сильных потрясений, усугубляемых экологическими и технологическими проблемами.

Он также назвал три фактора, который будут характеризовать предстоящий период. В их числе рост протекционизма и блокировка правил ВТО, сохранение значительных объемов долговых обязательств стран, а также рост цен.

Ранее в ВТО спрогнозировали рецессию в ряде крупных экономик мира из-за ситуации на Украине и сопряженным с ней ростом цен. Согласно прогнозу организации, в следующем году рост мировой торговли составит всего 1%, тогда как ранее этот показатель ожидался на уровне более чем в 3%.



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