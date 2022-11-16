В ВТО спрогнозировали рецессию в ряде "ключевых стран"

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Из-за ситуации на Украине и сопряженным с ней ростом цен на продовольствие и топливо есть риск ухода в рецессию крупных экономик мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалу.

"Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию", – сказала Оконджо-Ивеала на полях саммита "Большой двадцатки".

Согласно последнему прогнозу Всемирной торговой организации, в следующем году рост мировой торговли составит всего 1%, тогда как ранее этот показатель ожидался на уровне более чем в 3%.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что некоторые страны сталкиваются с проблемами из-за сильного доллара. В частности, из-за высоких цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине в Европе наблюдается очень высокая инфляция.



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