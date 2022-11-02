Ряд стран сталкивается с трудностями из-за сильного доллара – глава ФРС США

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Некоторые страны сталкиваются с проблемами из-за сильного доллара, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Он пояснил, что в Европе наблюдается очень высокая инфляция, в основном из-за высоких цен на энергоносители из-за конфликта на Украине.

По его словам, борьба с инфляцией в США может помочь мировой экономике. Он добавил, что ценовая стабильность в Соединенных Штатах – это благо для мировой экономики на протяжении длительного периода времени, передает слова Пауэлла ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации. В свою очередь, экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару на сегодняшний день занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности нацвалюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

До этого, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин до этого отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.



Эксперты заявили о скором ослаблении рубля

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