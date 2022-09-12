РФ справляется с давлением со стороны Запада – Путин

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Россия справляется с давлением со стороны Запада, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, тактика блицкрига не сработала, РФ оперативно реализовала защитные меры. Путин подчеркнул, что российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций.

Путин подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, ее шаги нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам.

"Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми, пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию", – цитирует главу государства РИА Новости.

В апреле президент заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. По его словам, недруги России форсировали изготовление нового геополитического оружия. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию.

По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.