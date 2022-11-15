Премьер Индии предупредил о нерешаемом продовольственном кризисе при нехватке удобрений

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис. Об этом заявил на рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По его словам, сегодняшняя нехватка удобрений – это завтрашний продовольственный кризис, с которым мир уже не сможет справиться.

Ранее главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире. Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

Об аналогичном риске рецессии заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Запад предлагает основанный на правилах порядок, но они получат возможность жить вообще без правил.

Российский лидер также подчеркнул, что у западных стран нет никакого единства. По его словам, они скорее представляют собой конгломерат. Он напомнил и об ухудшении продовольственной обстановки в мире из-за действий Запада.



"Деньги 24": глобальная рецессия

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