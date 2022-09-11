Президент Сербии предрек мировой продовольственный кризис

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Президент Сербии Александр Вучич допустил развитие мирового продовольственного кризиса из-за ограничений и спекуляций, связанными с продуктами питания. Об этом сообщает сербская газета "Вечерние новости".

"Очевидно, последует кризис. <...> Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", – сказал Вучич, комментируя решение правительства страны ограничить цены на базовые продукты питания.

Ранее наступление продовольственного кризиса спрогнозировали в Польше. Дело в том, что из-за высоких цен на газ местные производства прекращают или сокращают выпуск удобрений, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур.

