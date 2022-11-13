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Ответственность за тяжелое экономическое положение и рецессию в Соединенном Королевстве несет Россия, заявил британский министр финансов Джереми Хант.

По его мнению, это связано со специальной военной операцией, поскольку стабильность в Великобритании, считает он, нарушили именно боевые действия на Украине.

"Эта рецессия "сделана в России", и нам необходимо восстановить стабильность в качестве первого шага к росту", – сказал он в интервью изданию Times.

При этом Хант заявил, что для борьбы с инфляцией в Великобритании необходимо повысить налоги. Эта мера, считает он, позволит сдержать глобальный рост процентных ставок и стоимость кредитов.

На прошлой неделе британская газета The Guardian сообщила, что когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией, Западу придется договариваться с Россией.

До этого в Соединенном Королевстве заявили, что Владимир Путин "поставил Запад на колени". Журналисты британского издания Daily Express отметили, что западные страны начали жаловаться на последствия от антироссийских санкций.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что зимой миллионы британцев не смогут позволить себе отопление и еду. Комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков отметил, что угрожающая королевству зима является не фатальным явлением природы, а сознательным выбором правящих кругов Великобритании.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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