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Угрожающая Великобритании зима является не фатальным явлением природы, а сознательным выбором правящих кругов Соединенного Королевства, заявил сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал высказывание мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут позволить себе отопление и еду.

Пушков напомнил, что страны Запада, включая Великобританию, отказались предоставить России гарантии безопасности, втягивали Украину в НАТО, за затем приняли санкции, которые по Европе бьют сильнее, чем по РФ.

"Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

До этого газета Telegraph сообщила, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца, когда Евросоюз погрузится в экономические проблемы, а европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

