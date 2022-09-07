В Великобритании заявили, что Путин поставил Запад на колени

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Западные страны начали жаловаться на последствия от введенных против России санкций, сообщает издание Daily Express.

"На колени!". Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", – отметил автор материала Джейкоб Пол.

Он отметил, что ограничения должны были нанести удар по российской экономике, а в итоге Европа столкнулась с такими проблемой в энергетической сфере, как нехватка энергоносителей и рост их стоимости. В то время как доходы РФ выросли в значительной степени.

Так, в Италии призвали ЕС отменить санкции, касающиеся энергетической сферы.

"Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", – заключил Пол.

Ранее один из лидеров итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини обратился к руководству ЕС с требованием возместить расходы европейцев из-за последствий санкций в отношении РФ.

По его словам, санкции повысили доходы России и опустошили карманы итальянских граждан и бизнесменов.

