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Политика

01:51

В США заявили, что НАТО и Евросоюз попали в собственную ловушку для Путина

политикаэкономика

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они готовили для Владимира Путина, пишет американское издание The American Conservative.

Автор статьи Род Дреер указал, что Запад проиграл полномасштабную экономическую войну против России. По мнению журналиста, в конечном итоге "возмездие" Москвы парализует Европу.

"Теперь британцы и европейцы, которые не понимают, почему они должны быть разоренными и замерзать в темноте <...> ради Украины, вероятно, будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину и выразят протест против идиотского руководства, которое втянуло их страны в эту неразбериху", – говорится в публикации.

Дреер привел в своей статье слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с самого начала конфликта утверждал, что Западу лучше стремиться к миру с Россией, поскольку он не сможет позволить себе затраты на энергетическую войну.

В середине июля венгерский премьер заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но все оказалось куда хуже.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что Австрия склоняется к отмене антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. В публикации утверждалось, что в Вене больше нет четкого большинства, выступающего за ограничительные меры в отношении РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе

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