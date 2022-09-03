В США заявили, что НАТО и Евросоюз попали в собственную ловушку для Путина

Фото: depositphotos/Ale_Mi
Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они готовили для Владимира Путина, пишет американское издание The American Conservative.
Автор статьи Род Дреер указал, что Запад проиграл полномасштабную экономическую войну против России. По мнению журналиста, в конечном итоге "возмездие" Москвы парализует Европу.
"Теперь британцы и европейцы, которые не понимают, почему они должны быть разоренными и замерзать в темноте <...> ради Украины, вероятно, будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину и выразят протест против идиотского руководства, которое втянуло их страны в эту неразбериху", – говорится в публикации.
Дреер привел в своей статье слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с самого начала конфликта утверждал, что Западу лучше стремиться к миру с Россией, поскольку он не сможет позволить себе затраты на энергетическую войну.
В середине июля венгерский премьер заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но все оказалось куда хуже.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что Австрия склоняется к отмене антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. В публикации утверждалось, что в Вене больше нет четкого большинства, выступающего за ограничительные меры в отношении РФ.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: