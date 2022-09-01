В ЕК заявили, что 13 стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от российского газа

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В настоящее время 13 стран Евросоюза оказались полностью или частично отрезанными от поставок газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы энергетического директората Еврокомиссии.

"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", – сказала она, выступая в профильном комитете Европарламента.

Представитель ЕК отметила, что в Европе сохраняется и усиливается чрезвычайный риск перебоев в поставках топлива.

Утром 31 августа "Газпром" сообщил о приостановке "Северного потока" из-за проведения плановых ремонтных работ на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".

Операторы газотранспортных сетей сообщили о сокращении поставок газа по трубопроводу до нуля кубометров в час. Уточняется, что поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Ранее в "Газпроме" отмечали, что работа газопровода будет приостановлена до 3 сентября.