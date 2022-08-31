Санкции Евросоюза привели к приостановке работы "Северного потока" – Песков

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Ситуация с приостановкой поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" спровоцирована антироссийскими санкциями Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"До этой ситуации европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции", – подчеркнул представитель Кремля.

Утром 31 августа "Газпром" сообщил о приостановке "Северного потока" из-за проведения плановых ремонтных работ на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".

Операторы газотранспортных сетей сообщили о сокращении поставок газа по трубопроводу до нуля кубометров в час. Уточняется, что поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Ранее в "Газпроме" отмечали, что работа газопровода будет приостановлена до 3 сентября.