Песков заявил, что санкции мешают поставкам российского газа в ЕС

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Поставкам российского газа в европейские страны мешают только технологические проблемы, связанные с санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, гарантирует ли Россия возобновление поставок газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения ремонта газоперекачивающей турбины.

"Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства", – сказал Песков.

Комментируя трудности с возвращением России турбины для газопровода, представитель Кремля заявил, что ЕС принимает в этой ситуации в высшей степени сомнительные и необъяснимые решения.

"Это относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам", – заключил он.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что единственную оставшуюся турбину газопровода "Северный поток" остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили как трое суток. В компании добавили, что в период ремонта поставки газа будут временно остановлены.

На фоне этого заявления мировые цены на газ резко пошли вверх. В "Газпроме", в свою очередь, пояснили, что поставки газа будут восстановлены до уровня в 33 миллиона кубометров лишь 2 сентября.

