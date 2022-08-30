Глава ЕК заявила, что уровень заполнения газовых хранилищ в ЕС достиг 80%

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что цены на энергоносители "бьют рекорд за рекордом". Глава ЕК пояснила, что последствия для домохозяйств и компаний являются неустойчивыми.

"Нам нужно реагировать – вместе и срочно", – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что остановка поставок газа в Европу окажет негативное влияние на Россию. По его словам, Москва в этом случае потеряет денежные средства. Вместе с тем он отметил, что полная остановка транзита может произойти в ближайшее время из-за того, что на газопроводе "Северный поток" работает лишь одна турбина.

