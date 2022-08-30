"Газпром" сокращает поставки газа французской Engie с 30 августа – СМИ

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Российский "Газпром" известил французскую нефтегазовую компанию Engie о сокращении поставок газа со вторника, 30 августа, из-за контрактных разногласий. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источник в Engie.

"Французская энергетическая компания Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", – говорится в публикации.

"Газпром" уже сократил поставки газа Engie в июле. В настоящее время российская компания поставляет французским партнерам 1,5 тераватт-часа в месяц. Отмечается, что французская компания, несмотря на этот шаг "Газпрома", заверила клиентов, что предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок газа.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.