"Газпром" сокращает поставки газа французской Engie с 30 августа – СМИ

Фото: depositphotos/63ru78
Российский "Газпром" известил французскую нефтегазовую компанию Engie о сокращении поставок газа со вторника, 30 августа, из-за контрактных разногласий. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источник в Engie.
"Французская энергетическая компания Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", – говорится в публикации.
"Газпром" уже сократил поставки газа Engie в июле. В настоящее время российская компания поставляет французским партнерам 1,5 тераватт-часа в месяц. Отмечается, что французская компания, несмотря на этот шаг "Газпрома", заверила клиентов, что предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок газа.
Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: