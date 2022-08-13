Венгрия сообщила о запуске дополнительных поставок газа из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер рассказал, что "Газпром" запустил дополнительные поставки газа в Венгрию по "Турецкому потоку".
"Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам", – передает РИА Новости его слова.
Кроме того, Менцер подчеркнул, что в нынешних условиях без российских источников газа не обойтись. По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров.
Ранее Польша и Венгрия проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в Евросоюзе с возможностью обязательного сокращения. Уточнялось, что остальные 25 стран Евросоюза поддержали данную инициативу, следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.
До этого сообщалось, что от требования сократить план потребления газа освобождаются страны-члены ЕС, которые не подключены к газовым сетям других стран региона. Кроме того, государства могут попросить смягчить условия, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ или если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.
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