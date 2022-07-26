Эксперт назвал меры ЕС по снижению потребления газа символическими

Страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Экономрежим начнет действовать с 1 августа 2022 года и продлится до 31 марта 2023 года. Однако в соглашении прописано немало исключений, которые выводят некоторые страны из-под действия документа. Разбираемся, поможет ли экономия газа побороть энергетический кризис в ЕС.



"Невыполнимое предложение"

Министры энергетики стран Евросоюза 26 июля утвердили план сокращения потребления газа на 15%. Такой подход должен снизить риски, если прокачка из РФ полостью прекратится, считают в Европе. При этом в документе прописано немало исключений. Ранее об этом просили многие члены ЕС.





Кадри Симсон еврокомиссар по энергетике Есть три исключения. Первое. Наши островные государства – Ирландия, Мальта и Кипр – не имеют обязательных сокращений… Второе исключение может покрыть Балтийские страны, если Россия десинхронизирует их системы электроснабжения до дедлайна 2026 года.

"Третье – мы не хотим заменять газовый кризис кризисом электроэнергии, поэтому страны, которые испытывают трудности с производством электроэнергии ввиду различных проблем, могут временно снизить обязательную (цель. – Прим. ред.) по сокращению газа", – уточнила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По соглашению страны не смогут экономить газ за счет отключения жителей, объектов критической инфраструктуры, здравоохранения и обороны. Вводить ограничения можно только в энергетике, а также снижать обогрев или кондиционирование общественных зданий. В 2023 году Еврокомиссия решит, нужно ли продлить эти меры.

Сообщалось, что особые условия во время обсуждения плана получили Испания и Португалия. По данным СМИ, вместо сокращения на 15% им позволили снизить потребление на 7%. Примечательно, что наказывать за невыполнение плана никого не будут. Никаких санкций по этому поводу не обсуждалось, рассказал на пресс-конференции глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Единственной страной из 27 членов объединения, которая выступила против плана, стала Венгрия.

"Это неоправданное, бесполезное и невыполнимое предложение, которое абсолютно игнорирует государственные интересы", – заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



Символический жест?

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, план ЕС по сокращению потребления газа утвержден так, что выполнять его необязательно. За это даже не предусмотрены никакие санкции, уточнил он в беседе с Москвой 24.





Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Во многом это некий символический жест. На практике любые из мер, которые там перечисляются, и в целом обязанность сокращения газа носят необязательный характер.

"Они говорят, что да, хорошо было бы сократить потребление. Но это необязательно, пока пять европейских стран не введут чрезвычайное положение. Поэтому там много исключений", – обратил внимание Юшков.

По словам эксперта, нет абсолютно никаких гарантий, что план ЕС даст хоть какой-нибудь эффект.

"Они берут некие средние показатели объемов потребления за последние пять лет. Но за эти годы были, например, нормальные поставки из России. Все газопроводы работали в нормальном режиме. А сейчас "Северный поток" сможет прокачивать только около 30 миллионов кубов, а его нормальный режим – почти под 200," – объяснил Юшков.

План ЕС по сокращению газа фактически принят до конца отопительного сезона. При этом, сколько продержатся холодные температуры этой зимой, никто не знает, продолжает специалист.

В документе Евросоюза не прописано, кто и как собирается контролировать его выполнение, указал эксперт. Единого органа по мониторингу потребления газа тоже нет. Это еще раз подчеркивает условный характер соглашения, заключил Юшков.

