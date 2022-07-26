Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила 2 000 долларов

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Биржевая цена газа в Европе впервые с 9 марта превысила две тысячи долларов за кубический метр, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость газа выросла уже на 7%.

Отмечается, что фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров и через несколько минут снизились до 1875,7 доллара. После этого котировки ускорили темпы роста и перешагнули порог в 1 900 долларов за тысячу кубометров. К 11:48 они превысили 2 000 долларов.

Стоимость газа резко начала расти накануне после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по "Северному потоку" до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки. Это 20% от номинальной мощности магистрали.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

