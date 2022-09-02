Конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза – глава МИД Венгрии

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Военное противостояние на Украине стало причиной катастрофического ослабления Евросоюза по вине его лидеров, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

"Экономическое влияние (конфликта на Украине. – Прим. ред.) и разорительный кризис энергоснабжения – все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза", – сказал он на саммите "Открытые Балканы" в Белграде.

По словам Сийярто, лидеры стран ЕС не смогли защитить своих граждан от бремени платы за войну, за которую они не несут никакой ответственности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но все оказалось куда хуже.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.