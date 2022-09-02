Конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза – глава МИД Венгрии

14:27
Фото: AP Photo/Russian Foreign Ministry Press Service
Военное противостояние на Украине стало причиной катастрофического ослабления Евросоюза по вине его лидеров, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.
"Экономическое влияние (конфликта на Украине. – Прим. ред.) и разорительный кризис энергоснабжения – все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза", – сказал он на саммите "Открытые Балканы" в Белграде.
По словам Сийярто, лидеры стран ЕС не смогли защитить своих граждан от бремени платы за войну, за которую они не несут никакой ответственности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но все оказалось куда хуже.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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