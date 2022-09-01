Экс-посол в НАТО и США заявил, что премьеру Венгрии "плевать" на Украину

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Премьер-министру Виктору Орбану "плевать" на Украину, что представляет угрозу для Киева и Европы. Такое мнение в беседе с Politico высказал бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони.
Он считает, что напрасно НАТО и Евросоюз игнорируют недружественные действия Орбана в адрес Киева.
При этом неназванные чиновники пояснили изданию, что в других государствах Европы нередко разделяют озабоченности Будапешта о затягивании украинского конфликта из-за помощи Запада. Кроме того, во многих странах также выражают обеспокоенность из-за инфляции и зимних скачков цен на энергоносители.
"Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса", – отметили источники Politico.
Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что победа России на Украине покажет миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, включая США и ЕС. Политик отметил, что в Москве расценили действия Запада, который предоставляет Киеву военную, экономическую и политическую помощь как непосредственное участие в конфликте.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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