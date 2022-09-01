Ющенко рассказал, как лидеры стран ЕС убеждали Зеленского начать переговоры

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались убедить действующего украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с РФ для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. – Прим. ред.), потом разберемся", – заявил экс-президент.

Ющенко напомнил, что аналогичные призывы Зеленскому адресовали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее Ющенко выразил уверенность, что Киев не согласится на дипломатическое урегулирование ситуации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.