В США дали советы Зеленскому по спасению Украины

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Если Украина хочет выжить независимым государством, Владимиру Зеленскому необходимо закончить боевые действия. Такое мнение высказал автор Харлан Ульман в материале для издания The Hill.
"Единственный разумный исход – это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", – сообщил автор текста.
По его словам, завершить конфликт можно, убедив Владимира Путина и Зеленского в том, что урегулирование необходимо в их личных интересах. Ульман также подчеркнул, что президент РФ может согласиться с этим, а лидер Украины – точно нет.
Журналист также отметил, что на взаимоотношения Европы и НАТО с Россией будут влиять поставки энергоносителей. Здесь же он задался вопросом, сохранится ли поддержка Украины со стороны Запада, если боевые действия обострятся или зайдут в тупик.
До этого колумнист британского издания высказал предположение, что интерес Запада к Украине может иссякнуть спустя 3 месяца. Он сообщил, что с приближением зимы страны Запада будут озабочены экономическими проблемами. По его словам, под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей Западу придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.
Аналогичное мнение также появилось в американской газете. Там отметили, что, поскольку к зиме уровень жизни европейцев упадет, они могут пересмотреть свои планы в поддержке Украины. Авторы материала также не исключили, что на фоне кризиса к власти в странах Евросоюза могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.
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