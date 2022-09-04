В Италии призвали ЕС покрыть расходы граждан из-за последствий санкций

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Один из лидеров итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини обратился к руководству ЕС с требованием возместить расходы европейцев из-за последствий санкций в отношении РФ. Об этом сообщает RTL.

"Пусть Европа, как в случае с пандемией, поставит щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи и бизнес... Иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", – заявил Сальвини.

По его словам, санкции повысили доходы России и опустошили карманы итальянских граждан и бизнесменов.

Ранее американский эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи заявил, что введение лимита цен на нефть из России приведет к серьезным последствиям для стран G7. По его словам, за это решение будут расплачиваться простые граждане США и стран ЕС.