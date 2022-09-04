Экономист заявил, что в мире может сформироваться новая валютная система

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Деградация существующей в мире системы денежных отношений и торговых расчетов наблюдается уже давно, заявил главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
По его словам, объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, а финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за санкций, борьбы с отмыванием денег и требований регуляторов.
С учетом последних геополитических событий, продолжил эксперт, процесс разрушения существующей финансовой системы может принять законченный вид. При этом он уверен, что новая система еще формируется.
"Но если заглянуть в историю, то что-то подобное уже было во второй половине XIX века: создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Сейчас мы это наблюдаем на новом технологическом уровне", – сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что внутри стран Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации нарастают разногласия, поэтому некоторые страны могут заявить о выходе из еврозоны и возвращении к национальной валюте. По мнению эксперта, первыми на такой шаг могут пойти Греция, Испания и Италия.
Экономисты допустили прекращение биржевых торгов иностранной валютой
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