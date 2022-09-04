Аналитик назвал страны, которые могут первыми отказаться от евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Внутри стран Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации нарастают разногласия, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся южные страны региона с высоким уровнем долга.
"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
По мнению Васильева, первыми заговорить о пользе возвращения к национальной валюте могут Греция, Испания и Италия. В последней, подчеркнул аналитик, в настоящее время наблюдается политический кризис. Он напомнил, что на 25 сентября назначены выборы в итальянский парламент.
Экономика еврозоны, согласно индексам деловой активности PMI, сокращается уже два месяца подряд, продолжил Васильев. Аналитик считает, что с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона экономическое положение ЕС только ухудшится.
Если к концу года вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России, добавил он, то это еще больше ухудшит энергокризис. В итоге, пояснил Васильев, в Европе возрастет число тех, кто захочет договариваться с Россией и ослаблять санкционные ограничения.
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. По его мнению, если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго.
Стоимость электричества в европейских странах может вырасти в 15 раз по итогам 2022 года
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