Эксперт назвал вероятные сценарии распада еврозоны

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Еврозона может распасться на фоне завершения "аттракциона европейской щедрости", заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Он напомнил, что одной из основ финансовой политики ЕС является политика "кохезии", когда страны с сильной экономикой помогают государствам с более слабой экономикой. В настоящее время в список "доноров" входят только 9 из 28 стран – членов ЕС, отметил эксперт.

"<...> щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", – приводит слова Григорьева агентство "Прайм".

Эксперт считает, что при мягком варианте распада в еврозоне окажутся Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Люксембург, а также, возможно, Португалия и Испания. Жесткий сценарий, полагает Григорьев, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран. Тогда, добавил он, евро, как единая валюта, перестанет существовать.

Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. По его мнению, если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго.

