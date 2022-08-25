Эксперт спрогнозировал возможные колебания рубля осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Наступающей осенью не исключено, что российская валюта ослабнет и будет торговаться по отношению к доллару и евро в диапазоне от 60 до 70 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по инвестициям компании "Открытие" Виталия Исакова.
"Если объем импорта будет увеличиваться, то доллар сможет укрепиться относительно курса рубля. Сейчас мы наблюдаем как раз такую тенденцию: экспорт сжимается по мере того, как ряд стран отказывается от нашей продукции, а импорт растет", – пояснил эксперт.
По его словам, компании адаптируются к новым условиям, импорт, минимальные показатели которого уже пройдены, постепенно восстанавливается. На ослабление рубля также окажет влияние новое бюджетное правило, считает Исаков.
"В обозримом будущем наш прогноз по доллару и евро – 60–70 рублей", – заключил он.
Иное мнение ранее озвучил экономист Лазарь Бадалов. Он напомнил, что раньше на осень приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, усиливался спрос на импорт перед Новым годом – все это ослабляло рубль. Теперь же может быть иначе.
Повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, однако пока предпосылок к этому нет, объяснил Бадалов.
Впервые за 20 лет американская валюта обогнала по стоимости евро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: