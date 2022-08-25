Эксперт спрогнозировал возможные колебания рубля осенью

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Наступающей осенью не исключено, что российская валюта ослабнет и будет торговаться по отношению к доллару и евро в диапазоне от 60 до 70 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по инвестициям компании "Открытие" Виталия Исакова.

"Если объем импорта будет увеличиваться, то доллар сможет укрепиться относительно курса рубля. Сейчас мы наблюдаем как раз такую тенденцию: экспорт сжимается по мере того, как ряд стран отказывается от нашей продукции, а импорт растет", – пояснил эксперт.

По его словам, компании адаптируются к новым условиям, импорт, минимальные показатели которого уже пройдены, постепенно восстанавливается. На ослабление рубля также окажет влияние новое бюджетное правило, считает Исаков.

"В обозримом будущем наш прогноз по доллару и евро – 60–70 рублей", – заключил он.

Иное мнение ранее озвучил экономист Лазарь Бадалов. Он напомнил, что раньше на осень приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, усиливался спрос на импорт перед Новым годом – все это ослабляло рубль. Теперь же может быть иначе.

Повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, однако пока предпосылок к этому нет, объяснил Бадалов.

