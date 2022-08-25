Путин заявил о росте доходов России

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Владимир Путин в ходе встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил, что доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России увеличивается.

"Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент РФ отметил, что это свидетельствует о стабилизации экономических показателей.

"Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно", – добавил он.

Ранее Путин заявил, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах, однако такая политика в отношении России провалилась.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

