Экономист раскрыл переломный момент для рубля этой осенью

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На осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Как отметил агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов, все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе.

По словам эксперта, выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей. Кроме того, сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот.

По мнению специалиста, повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, но пока нет причин для его возникновения.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться.

По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.

