Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США – СМИ

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Когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией, Западу придется договариваться с Россией. Таким мнением поделились авторы статьи в Guardian.

Как отмечает издание, в Германии пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов, чтобы помочь пострадавшим от высоких цен на энергоносители. В свою очередь, ВВП Франции и Испании сократился в последнем квартале.

Кроме того, в материале уточняется, что инфляция в еврозоне в октябре достигла 10,7%, что является рекордно высоким показателем. Также в странах Балтии этот показатель превысил 22%.

Ранее издательство Harper Collins назвало понятие permacrisis (в переводе – "постоянный кризис". – Прим. ред.) словом 2022 года. Как объяснили составители словаря, понятие описывается как "продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения". Выбор издателей обусловлен тем, что именно это слово "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

Помимо этого, Harper Collins включило в список еще 9 слов, ассоциирующихся с событиями 2022 года. В перечень вошли слова "Киев", которое имеет отсылку к конфликту на Украине, а также partygate, связанное со скандалом с вечеринками, которые привели к отставке правительство Бориса Джонсона.

Также в списке присутствуют: словосочетание warm bank, которому дали обозначение теплого помещения, в которое могут прийти люди, оставшиеся без электричества, слова carolean, характеризующее все, что связано с новым королем Великобритании Карлом III, а также splooting, описывающее умилительную позу животного, лежащего с распластанными лапами.

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