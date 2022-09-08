Мемуары Ангелы Меркель будут изданы осенью 2024 года

Фото: kremlin.ru

Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель опубликуют осенью 2024 года. Об этом пишет издательство Kiepenheuer&Witsch.

В написании книги Меркель помогает руководитель бюро экс-канцлера Беате Бауман.

"Я рада, что могу отразить в своей книге, которую я создаю вместе с Беате Бауман, главные решения и ситуации в моей политической деятельности и сделать их понятными для широкой публики", – сказала она.

По словам директора издательства Керстин Глебы, эта книга раскрывает причины и мотивы политических решений Меркель. Она назвала мемуары "важным документом мировой новейшей истории".

Меркель сложила обязанности канцлера Германии в декабре 2021 года после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца.

Бывший канцлер ФРГ выразила мнение, что ее уход с должности мог стать одной из причин эскалации военного конфликта на Украине.

