Меркель отказалась от работы в структуре ООН

14:30
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять должность советника в структуре организации. Об этом сообщает агентство Dpa со ссылкой на бюро бывшего канцлера.
"(Меркель. – Прим. ред.) на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", – заявили в офисе.
По информации СМИ, Гутерриш предложил Меркель возглавить некий консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.
При этом отмечалось, что в случае отказа Меркель могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ в декабре прошлого года после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца.
Ангеле Меркель предложили работу в ООН
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