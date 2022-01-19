Меркель отказалась от работы в структуре ООН

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять должность советника в структуре организации. Об этом сообщает агентство Dpa со ссылкой на бюро бывшего канцлера.

"(Меркель. – Прим. ред.) на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", – заявили в офисе.

По информации СМИ, Гутерриш предложил Меркель возглавить некий консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

При этом отмечалось, что в случае отказа Меркель могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ в декабре прошлого года после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца.