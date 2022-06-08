Меркель объяснила, почему она не занимается посредничеством по Украине

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, поскольку ее об этом никто не просил.

Она напомнила о ситуации с турецким журналистов газеты Die Welt Денизом Юджелем, которого арестовали в Турции, но Берлин добивался его освобождения. По словам Меркель, тогда немецкие власти хотели просить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о посредничестве. Он согласился на условиях, если его об этом попросит действующий глава правительства Германии. По словам Меркель, аналогичную ситуацию можно применить и по вопросу Украины.

"И из Украины мне тоже не пришло пожелание (о посреднической деятельности. – Прим. ред.)", – рассказала она в интервью, вышедшем в эфире телеканала Phoenix.

Политик заявила, что разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина о том, что сейчас посредничество не принесет какую-либо пользу.

Она также объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией после встречи президентов РФ и США в Женеве в июне 2021 года. По словам Меркель, она могла бы это сделать, однако ее позиции в Европе оказались ослабленными на фоне предстоящей отставки с поста главы немецкого кабмина. Она отметила, что в тот момент повестка Берлина была заполнена также ситуацией в Афганистане и пандемией коронавируса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

