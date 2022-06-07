Меркель впервые назвала причины сильной дрожи в 2019 году

07 июня, 23:53
Фото: Pool Photo via AP/John Macdougall
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней в 2019 году.
"Считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была сильно измучена после смерти моей матери. Это повлияло на меня сильнее, чем я предполагала. Во-вторых, это было связано с ограничениями в питье, которые привели к своего рода страху попасть в такую ситуацию", – рассказала она в интервью, вышедшему в эфире телеканала Phoenix.
Она также объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией после встречи президентов РФ и США в Женеве в июне 2021 года. По словам Меркель, она могла бы это сделать, однако ее позиции в Европе оказались ослабленными на фоне предстоящей отставки с поста главы немецкого кабмина. Она отметила, что в тот момент повестка Берлина была заполнена также ситуацией в Афганистане и пандемией коронавируса.
В 2019 году, когда Меркель находилась на посту канцлера Германии, у нее случилось несколько приступов дрожи во время публичных официальных мероприятий. Первый случай произошел 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Затем аналогичная ситуация произошла 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
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